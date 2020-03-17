В Архангельской области у жителя подозревают коронавирус

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17 марта 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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У жителя Архангельской области подозревают коронавирус. Сейчас мужчина изолирован. Об этом сообщил губернатор Игорь Орлов.

Орлов отметил, что пациент проходит все необходимые проверки, ему оказывается иммунологическая помощь. Это еще не подтвержденный случай, но губернатор призвал относиться к возможности распространения заболевания очень ответственно – отменить заграничные поездки и ограничить посещение массового скопления людей.

Он добавил: если диагноз подтвердится, в регионе будет введен режим повышенной готовности.

Ранее главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» Денис Гусев рассказал о новом симптоме коронавирусной инфекции, который был выявлен в результате обследования зараженных.