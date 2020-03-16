Диетолог рассказал, как не поправиться, если работаешь из дома

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16 марта 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В свете опасной ситуации с коронавирусом многие компании начинают переводить сотрудников на удаленную работу, из-за чего те получают круглосуточный доступ к холодильнику. Диетолог научил, как не поправиться, когда постоянно находишься дома.

Врач-диетолог Иван Алименко предупредил, что в случае ограниченной физической активности, как это бывает на карантине, в день нужно потреблять не более двух тысяч калорий. Также он отметил, что люди, которые привыкли хранить дома запасы любимых лакомств, в среднем на 9 кг тяжелее тех, кто так не делает, передает Радио Sputnik.

«Если вы не на карантинном режиме, лучше ходить в магазин чаще и покупать ограниченные порции, не закупать излишки, особенно это касается любимых продуктов… Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться», - посоветовал специалист.