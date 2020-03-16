У участника шахматного турнира в Мурманске предварительно - положительный результат теста на коронавирус

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16 марта 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Известно, что предварительно-положительный результат на коронавирус выявлен у иностранного участника шахматного турнира. Мероприятие прошло в мурманском отеле "Меридиан" в минувшие выходные.

Сообщается: у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на COVID – 19, сегодня один из результатов признан предварительно-положительным. В настоящее время ведется работа по определению круга контактов с этим человеком и их госпитализации. Также проходит санитарная обработка помещений.

Сам отель временно перестанет работать. В ближайшее время там начнут трудится медики, будет проведена санитарная обработка.

Точный диагноз пациенту с подозрением на болезнь будет поставлен только после проверки анализов новосибирской лабораторией "Вектор".

Ранее обозначены лекарственные препараты, опасные для здоровья пациентов, заразившихся китайским коронавирусом COVID-2019.