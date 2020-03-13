В Кирове установлен первый случай подтверждения коронавируса

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13 марта 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА- Новости

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Сообщается, что жительница Кирова после возвращения из Германии сдала положительный тест на наличие коронавируса. Сейчас анализы отправлены на подтверждение в лабораторию.

Известно: женщина с признаками ОРВИ обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. В настоящее время лабораторного подтверждения инфекции нет.

Сейчас пациентка находится в кировской Инфекционной клинической больнице, ее поместили в специальный бокс, она получает все необходимое лечение.

Ранее в Ленинградской области врачи подтвердили диагноз первого заболевшего коронавирусом пациента. Отмечается, что женщина недавно вернулась из поездки в Италию.