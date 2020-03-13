Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Стало известно о первом заболевшем коронавирусом в Ленинградской области

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Стало известно о первом заболевшем коронавирусом в Ленинградской области
Фото: pixabay.com

В Ленинградской области врачи подтвердили диагноз первого заболевшего коронавирусом пациента. Отмечается, что женщина недавно вернулась из поездки в Италию.

«В Ленинградской области подтверждён первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Кудрова Всеволожского района, возвратившейся из поездки в Италию», - сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Врачи оценивают состояние пациентки как удовлетворительное. Женщина госпитализирована в Боткинскую больницу Петербурга. Также отмечается, что в подъезде, где проживает заболевшая, будут проведена дезинфекция.

АБ

В мире

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цель Киева в «войне» с Россией

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цель Киева в «войне» с Россией

Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД, назвал цель Киева в «войне», которая якобы идет в настоящий момент между Россией и Украиной. По данному вопросу экс-министр высказался в разговоре со СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью