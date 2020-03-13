Эксперт объяснила, чем плохи магазинные смузи

Считается, что смузи – это вкусная и полезная пища. Еще бы – в одном стакане может быть заключена польза сразу нескольких фруктов и овощей. Однако специалисты не рекомендуют покупать смузи в магазине. Почему – объяснила врач Ольга Малышева.
Малышева признала пользу смузи и отметила, что такая еда помогает очищать организм и укреплять иммунитет. Врач добавила, что лакомство стоит воспринимать именно как еду, а не напиток, из-за его высоких питательных свойств. Однако магазинный продукт может быть далеко не настолько полезный, как приготовленный дома, передаёт Радио Sputnik.
«Смузи в супермаркетах могут быть приготовлены из термически обработанных пюре... Такие смузи только утолят голод. Когда же мы готовим смузи дома из цельных овощей и фруктов, вся польза от этих ингредиентов сохраняется», - отметила специалист.