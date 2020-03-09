Врач рассказал, как вегетарианцы могут получить авитаминоз

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9 марта 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Авитаминоз грозит не только тем, кто при составлении рациона делает упор на мясо и макароны, а не на овощи и фрукты. Проблема дефицита витаминов может затронуть даже вегетарианцев.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что авитаминоз может грозить даже вегетарианцам из-за нехватки витаминов животного происхождения, передает Радио Sputnik. По словам специалиста, в России недостаточно вегетарианство, а потому люди, которые выбрали для себя такой режим питания, не могут полноценно устроить свой рацион.

Также специалист подчеркнул, что в зоне риска находятся те, кто годами ест одну и ту же пищу. «У нас проблема в семьях, что люди изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год едят один и тот же набор продуктов… Если же вы периодически меняете свой рацион, … то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме», - сказал врач.