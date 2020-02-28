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Ученые установили связь между овощами, фруктами и тревожными расстройствами человека

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Ученые установили связь между овощами, фруктами и тревожными расстройствами человека
pixabay.com

Ученые рассказали о связи между недостаточным употреблением овощей и развитием тревожного расстройства у людей.  Результаты данного исследования опубликованы в издании International Journal of Environmental Research and Public Health.

Специалисты проанализировали данные примерно 27 тысяч человек в возрасте 45-65 лет, которые участвовали в Канадском исследовании старения с 2010 по 2015 годы.

Учеными установлено: от минимальных дневных порций овощей и фруктов увеличивает риск появления тревожности на 24%. При этом вероятность развития и закрепления расстройства становится выше, если в организме человека есть избыток жира. При увеличении данного показателя до 36%, риск становится больше еще на 70%.  

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