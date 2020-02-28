В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать при первых симптомах коронавируса

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28 февраля 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Специалисты из Роспотребнадзора рассказали, что нужно делать при обнаружении у себя или кого-то из родных и близких первых симптомов нового коронавируса COVID-2019.

В ведомстве посоветовали сразу же сообщить о своих подозрениях в поликлинику и пригласить на дом врача-терапевта. Пришедший на вызов специалист сможет взять у потенциального больного все необходимые анализы и тесты, чтобы затем подтвердить или опровергнуть диагноз.

Также эксперты Роспотребнадзора советуют выделить потенциальному заболевшему отдельную комнату, а если нет такой возможности, то соблюдать дистанцию не менее метра.