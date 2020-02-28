В России не верят в возможность полностью победить коронавирус

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28 февраля 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Российские вирусологи выразили уверенность, что полностью победить коронавирус COVID-2019 так и не удастся. По мнению отечественных специалистов, болезнь будет периодически проявляться.

Эксперты считают, что штамм опасного заболевания может закрепиться среди тех его носителей, у кого коронавирус протекает без видимых симптомов, а уже от них станет выделяться в окружающую среду.

«COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронических больных и тех, у кого ослаблен иммунитет», - заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.