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Эксперт объяснил, почему нельзя всех вылечить от ВИЧ

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт объяснил, почему нельзя всех вылечить от ВИЧ
Фото: pixabay.com

Глава Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ-инфекцией Вадим Покровский оценил новость о том, что уже второй человек в мире полностью излечился от ВИЧ.

Покровский объяснил, что пересадка костного мозга не может стать универсальной панацеей от заболевания, которая бы помогла всем. «Доноров подбирать очень трудно и теоретически можно рассчитывать на излечение несколько десятков больных в год при очень большой нагрузке», - объяснил эксперт. Также он отметил дороговизну подобного метода.

Врач подчеркнул, что сейчас ведутся исследования, которые могут помочь в лечении ВИЧ-инфекции, но при этом будут значительно дешевле, передаёт Мир24.

АБ

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