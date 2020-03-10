Эксперт объяснил, почему нельзя всех вылечить от ВИЧ

Глава Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ-инфекцией Вадим Покровский оценил новость о том, что уже второй человек в мире полностью излечился от ВИЧ.
Покровский объяснил, что пересадка костного мозга не может стать универсальной панацеей от заболевания, которая бы помогла всем. «Доноров подбирать очень трудно и теоретически можно рассчитывать на излечение несколько десятков больных в год при очень большой нагрузке», - объяснил эксперт. Также он отметил дороговизну подобного метода.
Врач подчеркнул, что сейчас ведутся исследования, которые могут помочь в лечении ВИЧ-инфекции, но при этом будут значительно дешевле, передаёт Мир24.