Второй человек в истории смог полностью излечиться от ВИЧ

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10 марта 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Врачи сообщили, что «лондонский пациент» смог вторым в мире полностью избавиться от ВИЧ. По словам медиков, ремиссия длится уже 30 месяцев. Первым стал «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун.

«Лондонский пациент продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев, когда в его крови не было обнаружено вируса… Как мы полагаем, полученные результаты показывают, что он излечился от ВИЧ», - считают врачи.

Вторым победившим ВИЧ стал 40-летний уроженец Венесуэлы Адам Кастильехо. У мужчины была диагностирована ВИЧ-инфекция в 2003 году. Отмечается, что обоим излечившимся была проведена операция по трансплантации костного мозга.