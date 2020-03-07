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Диетолог рассказала о самых полезных молочных продуктах

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Диетолог рассказала о самых полезных молочных продуктах
pixabay.com

Врач-диетолог Лидия Ионова составила рейтинг полезности молочных продуктов. На первое место эксперт поставила йогурт.

Среди достоинств йогурта специалист выделила обилие быстроусвояемого белка, кальция, полезных бактерий. Кроме того, для его употребления почти нет противопоказаний.

На втором месте диетолог расположила кефир. При этом Ионова отметила, что напиток противопоказан людям, страдающим от хронического гастрита, язвы и других проблем с желудком, употреблять его надо осторожно и умеренно.

Далее в списке идут айран и простокваша, а на последнее место Лидия поставила ряженку.

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ЕЧ

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