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Жительница Иваново, попросившая Путина жениться на ней, рассказала о себе

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жительница Иваново, попросившая Путина жениться на ней, рассказала о себе
президент России Владимир Путин, Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова, которая предложила президенту РФ Владимиру Путину взять ее замуж, рассказала о себе. Женщина полагает, что могла бы справиться с обязанностями первой леди.

Накануне российский лидер посетил с рабочим визитом Иваново. Одна из девушек в толпе попросила президента России взять ее в жены. Впоследствии Владимир Путин отметил, что теперь эта гражданка станет известна на всю страну.

Оказалось, что Юлии Шиловой, совершившей неординарный поступок, 28 лет, она не замужем. Женщина уточнила, что уже давно "присматривается" к главе государства и отметила, что ей нравится его волевой и целеустремленный характер. По словам россиянки, они смотрит все пресс-конференции Путина и восторгается тем, насколько грамотно он ведет дела.

Шилова заметила, что в день визита российского лидера в "город невест" ей удалось передать политику свои снимки через службу протокола. Юлия добавила, что указала на фотографиях свой номер телефона. Жительница Иваново также призналась, что почувствовала волнение и радость, когда ей удалось кратко поговорить с Путиным. Она надеется, что президенту понравятся ее фотографии.

ЕТ

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