Путин поздравил жительниц Иваново с наступающим 8 марта

Российский президент Владимир Путин поздравил жительниц Иваново с наступающим Международным женским днем. Глава государства отметил всплеск рождаемости в регионе.
Президент заметил, что в городе активно идет продажа цветов перед праздником. Владимир Путин отметил, что поздравлять женщин мужчины начали с конца рабочей недели.
«В преддверии праздника действительно хотел с вами встретиться, поздравить вас всех. Я еще буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в средствах массовой информации, на всю страну. Но тем не менее, уже сейчас, думаю, пора начинать поздравлять», - сказал глава государства.