Путин поздравил жительниц Иваново с наступающим 8 марта

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6 марта 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российский президент Владимир Путин поздравил жительниц Иваново с наступающим Международным женским днем. Глава государства отметил всплеск рождаемости в регионе.

Президент заметил, что в городе активно идет продажа цветов перед праздником. Владимир Путин отметил, что поздравлять женщин мужчины начали с конца рабочей недели.

«В преддверии праздника действительно хотел с вами встретиться, поздравить вас всех. Я еще буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в средствах массовой информации, на всю страну. Но тем не менее, уже сейчас, думаю, пора начинать поздравлять», - сказал глава государства.