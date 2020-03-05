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Путин признал, что Россия не всегда согласна с позицией Турции

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин признал, что Россия не всегда согласна с позицией Турции
Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что Россия не всегда бывает согласна с мнением Турции относительно происходящего в Сирии. При этом он отметил, что странам всегда удавалось найти общий язык.

В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча длилась более шести часов.

«Но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения», - заявил российский лидер.

АБ

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