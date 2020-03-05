Путин признал, что Россия не всегда согласна с позицией Турции

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что Россия не всегда бывает согласна с мнением Турции относительно происходящего в Сирии. При этом он отметил, что странам всегда удавалось найти общий язык.
В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча длилась более шести часов.
«Но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения», - заявил российский лидер.