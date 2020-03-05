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Песков рассказал, о чем три часа разговаривали Путин и Эрдоган

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков рассказал, о чем три часа разговаривали Путин и Эрдоган
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о личной встрече российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа двух президентов продолжалась три часа.

Путин и Эрдоган встретились в Москве в четверг, 5 марта, в 14:06 по местному времени. Песков сообщил, что основной темой, которую обсудили главы двух стран, было обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам глав государств, встреча призвана сохранить отношения между Россией и Турцией.

«Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями», - добавил Песков.

АБ

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