Песков назвал нормальным желание молодежи покинуть Россию

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5 марта 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление относительно того, что всё больше молодых россиян хотят покинуть страну. По его словам, это совершенно нормально.

Песков отметил, что государству необходимо создавать условия, при которых молодым специалистам из самых разных профессиональных областей захочется работать и развиваться на родине, а не в другой стране.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что в любой стране молодежь хочет покинуть родное государство. «Если молодежь уезжает, это совершенно не нужно воспринимать со знаком минус. Кто-то уезжает, кто-то возвращается», - добавил он.