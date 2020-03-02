Песков рассказал о позиции Москвы перед визитом Эрдогана

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2 марта 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: соцсети

Дмитрий Песков рассказал, какой позиции придерживается Москва в преддверии встречи главы государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Песков отметил, что Кремль не намерен менять озвученную ранее политику относительно ситуации в Сирии. «Мы сохраняем приверженность сочинским договоренностям, выступаем за территориальную целостность Сирии. Поддерживаем Сирию в ее борьбе с терроризмом», - сказал он.

Также пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Москва в своих действиях ориентируется на данные и оценки военных экспертов.