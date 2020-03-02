Песков рассказал о позиции Москвы перед визитом Эрдогана

Дмитрий Песков рассказал, какой позиции придерживается Москва в преддверии встречи главы государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Песков отметил, что Кремль не намерен менять озвученную ранее политику относительно ситуации в Сирии. «Мы сохраняем приверженность сочинским договоренностям, выступаем за территориальную целостность Сирии. Поддерживаем Сирию в ее борьбе с терроризмом», - сказал он.
Также пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Москва в своих действиях ориентируется на данные и оценки военных экспертов.