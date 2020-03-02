В Кремле не знают, будет ли перенесен Чемпионат Европы по футболу

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2 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Кремль не обладает информацией о возможном переносе или отмене матчей Чемпионата Европы по футболу, который пройдёт этим летом. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле не знают, уведомляли ли УЕФА российские власти о возможных изменениях в расписании ЧЕ-2020. «По крайней мере нам в Кремле об этом ничего не известно, мы не слышали ничего об этом», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Чемпионат Европы по Футболу пройдет с середины июня по середину июля этого года. В рамках турнира российская сборная встретится на поле с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге.