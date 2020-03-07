Почему зубные щетки нельзя хранить в ванной?

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7 марта 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Эксперты из Австралии составили список вещей, которые нельзя хранить в ванной комнате. В него вошли такие неотъемлемые для ванной предметы, как полотенца, зубные щетки, бритвенные станки и халаты.

Специалисты отметили, что на этих предметах могут скапливаться вредные бактерии, которые активно размножаются в теплой и влажной среде. Таким образом, средства гигиены могут оказаться опасными для хдоровья.

Также эксперты предупредили, что не нужно хранить в ванной парфюмерию, косметику, украшения и лекарства – они могут испортиться под влиянием высокой температуры и влаги.