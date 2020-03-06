Психологи объяснили, как кофе влияет на принятие решения

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6 марта 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Consciousness and Cognition

Фото: pixabay.com

Психологи Дарья Забелина из Арканзасского университета и Пол Сильвия из Университета Северной Каролины в Гринсборо выявили связь между кофеином и стилем мышления человека. Исследование показало, что напиток активизирует отвечающее за принятие решения конвергентное мышление.

Уже давно известно, что кофеин повышает концентрацию внимания, мозговую и двигательную активность, сосредоточенность и бдительность, но в тот же момент является сильным психотропным веществом в мире. Отмечается, что 85% американцев выпивает одну чашку кофе в день.

«200 миллиграммов кофеина значительно улучшили решение проблем, но не повлияли на творческое мышление, но и не ухудшили ситуацию, так что продолжайте пить кофе, это не помешает вашим способностям», - пояснила Забелина.

Кроме того, эксперты уточнили, что кофеин никак не повлиял на рабочую память и дивергентное мышление (творческую составляющую), зато улучшил настроение.

В эксперименте приняли участие 80 добровольцев, которые ежедневно получали таблетку кофеина 200 миллиграмм, эквивалентную одной чашке крепкого кофе, или плацебо. После проходили тест.