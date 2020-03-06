Учителям предложили способ борьбы с профессиональным выгоранием

Российские социологи недавно составили методичку с советами для учителей. В данной брошюре эксперты рассказали, какие способы способны помочь педагогам справиться с профессиональным выгоранием.

В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) отметили, что стресс на работе постоянно испытывают около 60-70 процентов учителей. Зачастую профессиональное выгорание у преподавателей приводит к различным заболеваниям, также из-за него развиваются пагубные привычки и даже распадаются семьи.

Многие участники исследования жаловались на большой объем работы с бумагами, чрезмерную нагрузку и постепенное исчезновение учительского сообщества и "подлинного наставничества" для детей. Один из авторов работы, доцент кафедры социологии ТГУ Роман Быков отметил, что учителя часто не могут оценить результат своей работы, поскольку он становится известен лишь после того, как ученик заканчивает школу.

Педагогам рекомендуется как можно больше времени уделять саморазвитию и рефлексии, а также укреплению отношений с коллегами. Предполагается, что это позволит избежать профессионального выгорания.