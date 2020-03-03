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В РПЦ рассказали, можно ли заразиться болезнями во время причастия

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В РПЦ рассказали, можно ли заразиться болезнями во время причастия
Фото: pixabay.com

В РПЦ объяснили, существует ли связь между причастием и заражением опасными заболеваниями, в том числе коронавирусом. Об этом рассказал председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

«Что можно сказать с точки зрения вероучительной составляющей: мы как православные христиане, безусловно, верим, и это принцип нашей веры, что через причастие святых Христовых Тайн заразиться нельзя... Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что эпидемические заболевания православных верующих не касаются», - заявил Козлов.

По словам священнослужителя, прихожане в храме должны соблюдать гигиенические нормы точно так же, как и в любом другом месте. Кроме того, Козлов отметил, что «в отношении эпидемиологической, медицинской составляющей» следует высказываться тем, кто является профессионалом в данной сфере.

АБ

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