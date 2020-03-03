Ученые нашли вирус - родственника COVID-19

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3 марта 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пресс-службе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова сообщили, что Международная исследовательская группа по коронавирусам (CSG) при участии профессора МГУ Александра Горбалени разработала классификацию вируса известного как 2019-nCoV.

«Новый коронавирус получил название SARS-CoV-2 на основании особой генетической близости с SARS-CoV и другим вирусам этого вида», - пояснили ученые.

При этом автор исследования отметил, что вид получил свое название от вируса – основателя (SARS-CoV), который стал причиной вспышки респираторных заболеваний в 2002-2003 гг. Кроме того, эксперты считают, что появление SARS-CoV-2 является полностью независимым от вспышки SARS-CoV и призывают провести анализы для выявления взаимосвязи вирусов внутри этого вида, понять биологию и эволюцию родственных коронавирусов.

Ученые взяли за основу сравнения генетическое родство новых COVID-19 с уже известными. Сейчас признано существование 39 видов коронавирусов.

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