Врач рассказал, когда настанет пик коронавирусной инфекции в России

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3 марта 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА DEITA.RU

Фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, врач-хирург, депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что коронавирус спокойно распространяется на территории России из-за сводного доступа туристов из стран Азии.

Куринный считает, что пик зараженных новой коронавирусной инфекцией в стране придет на конец апреля – начало мая 2020 года. Кроме того, эксперт считает, что россияне могут перенести заболевание, как обычную простуду, не задумываясь о том, что являются его носителем. При этом в случае эпидемии врач обеспокоен достаточным наличием дыхательной аппаратуры и медикаментов.

«Больницы есть, боксы есть, куда больных поместить есть, а вот как вести тяжелую группу, хватит ли на это ресурсов - здесь у нас большие сомнения», - высказал он.