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Власти Ирана запросили у РФ помощь в борьбе с коронавирусом

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Ирана запросили у РФ помощь в борьбе с коронавирусом
флаг Ирана, pixabay.com
Власти Ирана запросили у российской стороны помощь в борьбе с новым типом коронавируса. Соответствующую информацию предоставил утром во вторник, 3 марта, посол страны в России Казем Джалали.
 
Подчеркивается, что Тегеран приветствует гуманитарную помощь со стороны всех государств, в частности, своих единомышленников.
 
Напомним, в настоящий момент Иран находится на четвертой строчке по количеству зараженных новым типом коронавируса. Страну опережают Китай, Южная Корея и Италия. На иранской территории зафиксирован 1501 случай заражения, скончались 66 человек.
ЕТ

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