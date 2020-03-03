Власти Ирана запросили у РФ помощь в борьбе с коронавирусом

Власти Ирана запросили у российской стороны помощь в борьбе с новым типом коронавируса. Соответствующую информацию предоставил утром во вторник, 3 марта, посол страны в России Казем Джалали.

Подчеркивается, что Тегеран приветствует гуманитарную помощь со стороны всех государств, в частности, своих единомышленников.