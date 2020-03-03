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Количество заболевших коронавирусом в Германии достигло 180 человек

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество заболевших коронавирусом в Германии достигло 180 человек
Берлин, pixabay.com
В Германии количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса достигло 180. Случаи заболевания людей к настоящему моменту зафиксированы уже в 13 федеральных землях.
 
Министерство здравоохранения страны отмечает, что больше всего заболевших зафиксировано в крупнейшей земле Северный Рейн – Вестфалия (92 человека), в Баварии (35 пациентов, из них 14 излечившихся), Баден-Вюртемберг (26), а также Гессен (11).
 
Отдельные случаи заражения замечены в Берлине, Рейнланд-Пфальце, Гамбурге, Бранденбурге, Шлезвиг-Гольштейне, Бремене, Саксонии, Нижней Саксонии и Тюрингии.
ЕТ

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