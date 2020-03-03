Количество заболевших коронавирусом в Германии достигло 180 человек

В Германии количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса достигло 180. Случаи заболевания людей к настоящему моменту зафиксированы уже в 13 федеральных землях.

Министерство здравоохранения страны отмечает, что больше всего заболевших зафиксировано в крупнейшей земле Северный Рейн – Вестфалия (92 человека), в Баварии (35 пациентов, из них 14 излечившихся), Баден-Вюртемберг (26), а также Гессен (11).