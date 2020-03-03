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У пассажиров Московского метрополитена начали проверять температуру

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

У пассажиров Московского метрополитена начали проверять температуру
эскалатор, метро, pixabay.com

С сегодняшнего дня у пассажиров московского метро начали проверять температуру при помощи тепловизоров. Согласно последней информации, в случае острой необходимости сотрудники подземки вызовут "скорую".

Известно также, что в столичном метрополитене регулярно дезинфицируют поручни эскалаторов и лифтов, проводят влажную уборку и обрабатывают вагоны с помощью ультрафиолета.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе медицинской службы московского метрополитена Лариса Конарева уточнила, что меры, принимаемые руководством московской подземки для нераспространения коронавируса, будут значительно эффективнее, если пассажиры проявят сознательность и будут внимательно относиться к своему здоровью. Рекомендуется часто мыть руки, пользоваться антисептиками и медицинскими масками, а также избегать контактов с людьми, имеющими признаки болезни.

В настоящий момент московские врачи продолжают наблюдать за самочувствием гражданина РФ, который вернулся из Италии с диагнозом "коронавирус".

ЕТ

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