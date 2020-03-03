Роскачество обнаружило вредные вещества в губной помаде

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3 марта 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества провели исследование среди отечественных и зарубежных брендов губной помады. В результате анализа были выявлены вредные вещества в девяти торговых марках.

В ходе исследования были проверены 20 единиц товара стоимостью от 182 до 2737 рублей. При этом в девяти из них специалисты обнаружили кадмий и никель. В сообщении сказано, что наличие металлов в помаде законодательно не нормируется, но, согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно.

«Между тем мы обнаружили никель в четырех торговых марках, кадмий - в пяти торговых марках. Негативно отличились и отечественные, и зарубежные бренды, причем как дешевые, так и дорогие», - отметили в ведомстве.

Однако повышенного количества грибов, кишечную и синегнойную палочки, золотистый стафилокок и прочие опасные вещества эксперты не нашли. Исследователи добавили, что проверку на морозостойкость и теплостойкость не прошли помады пяти марок, а у шести - были негерметичные упаковки.

Кроме того, специалисты нашли нарушение в маркировке товара – так у восьми товаров не было индикатора цвета помады, а у четырех – оттенок не совпадал с цветом индикатора.

В исследовании приняли участие бренды из России, Бельгии, Польши, Германии, Италии, США, Великобритании, острова Тайвань и Швейцарии.