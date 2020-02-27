Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке

//Общество 13+

27 февраля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскачество

Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества провели анализ 13 торговых марок блинной муки на наличие вредных для организма человека веществ. При этом исследование показало, что в 5 образцах пищевого продукта обнаружены следы пестицидов.

«… вся мука была признана безопасной. Ни в одной смеси не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки...», - отметили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что претензий по вкусу, цвету и запаху продукта нет. Однако, по мнению экспертов, у блинов из муки пяти торговых марок наблюдался посторонний привкус, из одной – запах, а еще двух - по эластичности и прочности готового продукта.

Они считают, что 100 грамм блинов, выпеченных из исследуемых смесей, стоят от 2,5 до 14,5 рубля. Специалисты добавили, что в рейтинге качества самая дорогая и самая дешевая мука получили оценки 4,47 и 4,86 балла.

Цены выбранных для анализа марок варьируются от 25 до 165 рублей за упаковку весом от 0,25 кг до 1 кг.