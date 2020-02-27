Все новости >>

//Общество 13+

Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскачество

Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке
Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества провели анализ 13  торговых марок блинной муки на наличие вредных для организма человека веществ. При этом исследование показало, что в 5 образцах пищевого продукта обнаружены следы пестицидов.

«… вся мука была признана безопасной. Ни в одной смеси не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки...», - отметили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что претензий по вкусу, цвету и запаху продукта нет. Однако, по мнению экспертов, у блинов из муки пяти торговых марок наблюдался посторонний привкус, из одной – запах, а еще двух - по эластичности и прочности готового продукта.

Они считают, что 100 грамм блинов, выпеченных из исследуемых смесей, стоят от 2,5 до 14,5 рубля. Специалисты добавили, что в рейтинге качества самая дорогая и самая дешевая мука получили оценки 4,47 и 4,86 балла.

Цены выбранных для анализа марок варьируются  от 25 до 165 рублей за упаковку весом от 0,25 кг до 1 кг.

БА

//картина дня

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны территории, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Италии у помощницы президента Ломбардии Аттилио Фонтана диагностирован коронавирус. Глава этой итальянской области объявил о добровольном уходе на две недели…

//новости ан

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России. По данным украинского адмирала, за шесть лет Россия перевооружила весь…

//новости ан

Ведущий программы на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии после того, как экс-нардеп…

//новости ан

В городе Кизел Пермского края застрявшую в снегу машину скорой помощи" с пациентом почти час откапывала его супруга. Спецмашина засела в сугробе во дворе дома № 60…

//новости ан

//новости ан

//новости ан