Специалисты рассказали, какую начинку лучше выбрать к блинам на Масленицу

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26 февраля 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Медики рассказали, какую начинку лучше выбрать к блинам на Масленицу. По мнению специалистов, лучше всего подойдет нежирная красная рыба или ягоды.

Блины нельзя назвать вредными или полезными, но они достаточно калорийны. Самое главное – во всем знать меру, говорят врачи.

Блюдо можно позволить себе каждый день, но для этого нужно чередовать трапезы с физической активностью. Тогда продукт принесет пользу.

В Тюмени уже на протяжении недели происходит голодовка инвалидов и членов многодетных семей. По их мнению, права человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации, в Тюменской области грубо нарушаются.