Голодающие в Тюмени инвалиды и многодетные семьи просят в случае своей смерти винить губернатора

//Общество 13+

26 февраля 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Тюмени уже на протяжении недели происходит голодовка инвалидов и членов многодетных семей. По их мнению, права человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации, в Тюменской области грубо нарушаются.



15 человек требуют, чтобы инвалидов первой группы обеспечивали санаторно-курортным лечением. Инвалиды также имеют право на получение земельного участка и доступных услуг в социальных объектах. Помимо этого протестующие просят отставки руководителя отдела по социальной защите населения региона.



Со слов жителей города становится ясно, что муниципальная земля давно распродана под строительство коттеджей. А участков для многодетных семей не осталось. В центре занятости не могут найти вакансии для инвалидов, каждый день людей кормят «завтраками», в итоге многие по несколько лет сидят без работы.



Региональные законы противоречат федеральным, об этом знает все руководство области, но никто не принимает никаких мер.



Голодовка происходит на съемной квартире, многим участникам протеста уже не раз приходилось вызывать скорую помощь.



Руководство области пока не комментирует проблемную ситуацию. Очевидно, все ждут, когда появится первая жертва, возможно тогда власть начнет предпринимать хоть-какие-то действия. А пока голодающие просят в случае своей смерти винить губернатора Тюменской области.



