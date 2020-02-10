Как выбрать губную помаду?

В Роскачестве объяснили, как, глядя на маркировку, можно выбрать качественный товар. Специалисты перечислили несколько рекомендаций, на что нужно обратить внимание при покупке губной помады.
«Ингредиенты в составе средства перечисляются в порядке уменьшения их количества», - предупредили эксперты. Исключение составляют ингредиенты, доля которых не превышает 1% - они могут располагаться в любом порядке.
Среди «нежелательных» компонентов эксперты выделили полиэтиленгликоли и жирные спирты, пропиленгликоль, этиловый спирт и алкоголь. Также губная помада не должна содержать антибиотики, бром, бензол и фурокумарин, передаёт Мир24.