Чем срок годности продукта отличается от срока хранения?

//Общество 13+

3 февраля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества объяснили, что срок годности и срок хранения продукта – разные понятия, которые необходимо различать. Об их отличиях рассказала директор департамента исследований «Роскачества» Людмила Викулова.

По словам Викуловой, срок годности – это отрезок времени, за который товар можно использовать по назначению. Если продукт состоит из многих компонентов, то срок годности определяется по самому быстро портящемуся из них. При этом под сроком хранения понимают время, прошедшее с момента изготовления и до момента использования.

«Например, срок годности, то есть период, в течение которого продукт можно использовать, составляет два месяца. Вы покупаете в магазине продукт и видите, что он произведен две недели назад, — это значит, что срок хранения две недели, а до окончания срока годности осталось полтора месяца», - объяснила доктор технических наук Анастасия Семенова.