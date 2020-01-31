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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Роскачестве рассказали, можно ли найти хорошее вино в картонной коробке

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Роскачестве рассказали, можно ли найти хорошее вино в картонной коробке
Фото: pixabay.com

Бытующий в России стереотип о том, что хорошее вино может быть только в бутылке, создаёт множество препятствий для виноделов, решивших выйти на отечественный рынок. В Роскачестве объяснили, есть ли правда в этом убеждении.

Специалисты отмечают, что в Европе хорошее вино можно легко найти и в «мягкой» упаковке, поскольку так его легче транспортировать. Однако в России в картонные коробки в большинстве случаев действительно разливают напитки не самого высшего качества. В ведомстве рассказали, что, в лучшем случае, это винные напитки из «прессовых фракций» переработки винограда.

«Остатки сладки», но не в этом случае. При прессовании разрушаются косточки винограда и вино получает неприятные горьковатые тона», - объяснил эксперт Роскачества Артур Саркисян.

АБ

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