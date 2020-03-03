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Доступный для всех способ уничтожения китайского коронавируса посоветовала врач

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Доступный для всех способ уничтожения китайского коронавируса посоветовала врач
Жители Китая, Shao Rui / globallookpress.com

Петра Гастмайер, руководитель одного из немецких медицинских учреждений, назвала доступный для всех людей способ уничтожения смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Об этом сообщили отечественные интернет-СМИ.

Как пишет РИА Новости, врач рекомендовала регулярно тщательно мыть руки с водой и мылом. Для тех ситуаций, когда доступа к воде нет, следует носить с собой бутылочку с дезинфицирующим средством, отметила Гастмайер.

Ранее на страницах зарубежной прессы появился материал, в котором приведен прогноз австралийского профессора Иана Маккея о том, что COVID-2019 рано или поздно заразятся все люди.

 

ДЦ

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