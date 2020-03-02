Австралийский профессор спрогнозировал заражение всех людей коронавирусом из КНР

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2 марта 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обследуют жителя Пакистана, Hussain Ali / globallookpress.com

Смертельно опасным китайским коронавирусом COVID-2019 в будущем заразятся все люди. Соответствующий прогноз озвучил профессор расположенного в Австралии Квинслендского университета Иан Маккей, говорится в публикации, размешенной на страницах английских СМИ.

Согласно точке зрения ученого, процитированного изданием Daily Mail, медикам вряд ли когда-либо удастся победить полностью COVID-2019. Маккей заявил, что «в ближайшие месяцы или годы каждый из нас заразится».

Ранее в понедельник сообщалось, что Владимир Жемчугов, отечественный специалист в области иммунологии, назвал главную трудность создания вакцины от коронавируса.

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