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Австралийский профессор спрогнозировал заражение всех людей коронавирусом из КНР

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Австралийский профессор спрогнозировал заражение всех людей коронавирусом из КНР
Медики обследуют жителя Пакистана, Hussain Ali / globallookpress.com

Смертельно опасным китайским коронавирусом COVID-2019 в будущем заразятся все люди. Соответствующий прогноз озвучил профессор расположенного в Австралии Квинслендского университета Иан Маккей, говорится в публикации, размешенной на страницах английских СМИ.

Согласно точке зрения ученого, процитированного изданием Daily Mail, медикам вряд ли когда-либо удастся победить полностью COVID-2019. Маккей заявил, что «в ближайшие месяцы или годы каждый из нас заразится».

Ранее в понедельник сообщалось, что Владимир Жемчугов, отечественный специалист в области иммунологии, назвал главную трудность создания вакцины от коронавируса.

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ДЦ

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