Список способных вызвать появление раковой опухоли продуктов огласили эксперты

//Здоровье 13+

2 марта 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали, употребление каких продуктов питания может спровоцировать образование раковой опухоли в организме человека. Данной теме посвящен материал, размещенный в российском интернет-сегменте.

Список продуктов, опубликованный на канале «Просто о сложном» в «Яндекс. Дзен», в частности, включает в себя:

1. приготовленный в микроволновой печи попкорн;

2. консервы;

3. жареное красное мясо;

4. рафинированный сахар;

5. газированные напитки;

6. колбасы;

7. чипсы.

Ранее в понедельник сообщалось, что профессор из Австралии Иан Маккей предсказал заражение всех людей коронавирусом, который впервые обнаружили на территории КНР.