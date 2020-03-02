Список способных вызвать появление раковой опухоли продуктов огласили эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали, употребление каких продуктов питания может спровоцировать образование раковой опухоли в организме человека. Данной теме посвящен материал, размещенный в российском интернет-сегменте.
Список продуктов, опубликованный на канале «Просто о сложном» в «Яндекс. Дзен», в частности, включает в себя:
1. приготовленный в микроволновой печи попкорн;
2. консервы;
3. жареное красное мясо;
4. рафинированный сахар;
5. газированные напитки;
6. колбасы;
7. чипсы.
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