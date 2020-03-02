Врач рассказал, какое тесто может быть полезным

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2 марта 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: pixabay.com

Врач Сергей Агапкин объяснил, что в определенных случаях бисквитное и слоеное тесто может быть полезным. По словам специалиста, продукт содержит сложные углеводы, при переработке которых организм затрачивает много энергии.

При этом Агапкин отметил, что относительно полезным можно считать только то тесто, которое приготовлено без использования дрожжей. «С осторожностью следует употреблять продукты, приготовленные из дрожжевого теста. Попадая в желудок, дрожжи начинают борьбу с естественной микрофлорой, что может привести к развитию дисбактериоза», - подчеркнул врач. Он добавил, что дрожжевое тесто негативно влияет на иммунитет, а также способствует набору лишних килограммов.