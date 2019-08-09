Сигнализирующие о склонности к «летнему инфаркту» симптомы обозначил врач

Перечислены признаки, сигнализирующие о склонности к развитию «летнего инфаркта». Данные симптомы перечислил Сергей Агапкин, российский врач и телеведущий.

Как пишет процитировавший Агапкина портал medikforum.ru, обеспокоиться следует, если наблюдаются:

1. затруднения при подъеме вверх по лестнице;

2. болевые ощущения между лопатками;

3. ухудшение самочувствия при любой физической нагрузке;

4. давящая жгучая боль за грудиной.

Ранее сообщалось, что кандидат медицинских наук Леонид Вчерашний рассказал, как предотвратить инсульт. Специалист посоветовал больше двигаться, контролировать свой вес и отказаться от сигарет.