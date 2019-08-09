Сигнализирующие о склонности к «летнему инфаркту» симптомы обозначил врач
9 августа 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Перечислены признаки, сигнализирующие о склонности к развитию «летнего инфаркта». Данные симптомы перечислил Сергей Агапкин, российский врач и телеведущий.
Как пишет процитировавший Агапкина портал medikforum.ru, обеспокоиться следует, если наблюдаются:
1. затруднения при подъеме вверх по лестнице;
2. болевые ощущения между лопатками;
3. ухудшение самочувствия при любой физической нагрузке;
4. давящая жгучая боль за грудиной.
Ранее сообщалось, что кандидат медицинских наук Леонид Вчерашний рассказал, как предотвратить инсульт. Специалист посоветовал больше двигаться, контролировать свой вес и отказаться от сигарет.