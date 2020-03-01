Ученые раскрыли, какие болезни лечит любовь

//Здоровье 13+

1 марта 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медиапоток

Фото: pixabay.com

Австралийские врачи перечислили четыре недуга, от которых можно избавиться благодаря любви. Если точнее, то речь идет о гормоне, который вырабатывается в организме влюбленных.

Активно выделяющийся у влюбленных окситоцин помогает побороть простуду, стресс и даже простатит. Также гормон позволяет избавиться от алкогольной зависимости. Это происходит из-за того, что окситоцин провоцирует выброс эндорфинов, которые, в свою очередь, повышают устойчивость к этим недугам. При этом недостаток окситоцина приводит к ухудшению эмоционального состояния и набору лишнего веса.