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17 декабря 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Ученые из Медицинской Школы Айкана в Маунт Синай пришли к выводу, что окситоцин, известный как «гормон любви», может помочь при лечении ожирения и остеопороза.

Исследователи отметили, что дефицит окситоцина приводит к набору лишнего веса и хрупкости костей. Проведенные опыты на мышах подтвердили предположения ученых.

При этом отмечается, что «гормон любви» имеет двойственное воздействие как на костную, так и на жировую ткань. В случае с костями, окситоцин способствует формированию клеток, разрушающих кости. При этом он же в последствии подавляет их деятельность. Также двояко гормон влияет и на жировые клетки – мешает разрастаться жировым тканям, но и блокирует переход белого жира в бурый.