Специалисты-медики назвали факторы, разрушающие иммунитет человека

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1 марта 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

фото: pixabay.com

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвали факторы, разрушающие иммунитет человека. Иммунитет – способность иммунной системы избавлять организм от генетически чужеродных объектов.

Как пояснили эксперты Роспотребнадзора, иммунитет заложен в человеке с рождения.

Состояние иммунной системы зависит от наследственности. А здоровый образ жизни и правильное питание помогут укрепить иммунитет.

Силы иммунитета наполовину зависят от образа жизни, который ведет человек.

Перечень факторов, негативно воздействующих на иммунитет:

1) длительный стресс;

2) вредные привычки (курение, чрезмерное потребление алкоголя)

3) нерациональное питание (голодание, переедание);

4) дефицит витаминов и микроэлементов;

5) физические перегрузки;

6) перенесённые травмы, ожоги, операции;

7) загрязнение окружающей среды;

8) бесконтрольное употребление лекарств.

Признаки снижения иммунитета:

1) частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры;

2) синдром хронической усталости;

3)нарушения сна, сонливость или бессонница;

4) болевые ощущения в суставах и мышцах, частые головные боли;

5) появление высыпаний на коже.

Эксперты Роспотребнадзора в рамках «Всемирного дня иммунитета» дали необходимые для поддержания иммунитета рекомендации. Среди них: правильно питаться, закаляться.

пояснили эксперты Роспотребнадзора, иммунитет заложен в человеке с рождения. Состояние иммунной системы зависит от наследственности. А здоровый образ жизни и правильное питание и могут укрепить иммунитет.Силы иммунитета наполовину зависят от образа жизни, который ведет человек.Специалисты-медики составили перечень факторов, негативно воздействующих на иммунитет:

1) длительный стресс;

2) вредные привычки (курение, чрезмерное потребление алкоголя)

3) нерациональное питание (голодание, переедание);

4) дефицит витаминов и микроэлементов;

5) физические перегрузки;

6) перенесённые травмы, ожоги, операции;

7) загрязнение окружающей среды;8) бесконтрольное употребление лекарств.

Признаки снижения иммунитета:1) частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры;2) синдром хронической усталости; 3)нарушения сна, сонливость или бессонница;4) болевые ощущения в суставах и мышцах, частые головные боли;5) появление высыпаний на коже