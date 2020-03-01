Специалисты-медики назвали факторы, разрушающие иммунитет человека

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвали факторы, разрушающие иммунитет человека. Иммунитет – способность иммунной системы избавлять организм от генетически чужеродных объектов.
Как пояснили эксперты Роспотребнадзора, иммунитет заложен в человеке с рождения.
Состояние иммунной системы зависит от наследственности. А здоровый образ жизни и правильное питание помогут укрепить иммунитет.
Силы иммунитета наполовину зависят от образа жизни, который ведет человек.
Перечень факторов, негативно воздействующих на иммунитет:
1) длительный стресс;
2) вредные привычки (курение, чрезмерное потребление алкоголя)
3) нерациональное питание (голодание, переедание);
4) дефицит витаминов и микроэлементов;
5) физические перегрузки;
6) перенесённые травмы, ожоги, операции;
7) загрязнение окружающей среды;
8) бесконтрольное употребление лекарств.
Признаки снижения иммунитета:
1) частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры;
2) синдром хронической усталости;
3)нарушения сна, сонливость или бессонница;
4) болевые ощущения в суставах и мышцах, частые головные боли;
5) появление высыпаний на коже.
Эксперты Роспотребнадзора в рамках «Всемирного дня иммунитета» дали необходимые для поддержания иммунитета рекомендации. Среди них: правильно питаться, закаляться.
пояснили эксперты Роспотребнадзора, иммунитет заложен в человеке с рождения. Состояние иммунной системы зависит от наследственности. А здоровый образ жизни и правильное питание и могут укрепить иммунитет.Силы иммунитета наполовину зависят от образа жизни, который ведет человек.Специалисты-медики составили перечень факторов, негативно воздействующих на иммунитет:
1) длительный стресс;
2) вредные привычки (курение, чрезмерное потребление алкоголя)
3) нерациональное питание (голодание, переедание);
4) дефицит витаминов и микроэлементов;
5) физические перегрузки;
6) перенесённые травмы, ожоги, операции;
7) загрязнение окружающей среды;8) бесконтрольное употребление лекарств.
Признаки снижения иммунитета:1) частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры;2) синдром хронической усталости; 3)нарушения сна, сонливость или бессонница;4) болевые ощущения в суставах и мышцах, частые головные боли;5) появление высыпаний на коже