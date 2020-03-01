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Специалисты-медики назвали факторы, разрушающие иммунитет человека

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

Специалисты-медики назвали факторы, разрушающие иммунитет человека
фото: pixabay.com

Специалисты  Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвали факторы, разрушающие  иммунитет человека.  Иммунитет – способность иммунной системы избавлять организм от генетически чужеродных объектов. 

Как пояснили эксперты Роспотребнадзора, иммунитет заложен в человеке с рождения. 

Состояние иммунной системы зависит от наследственности. А  здоровый образ жизни и правильное питание помогут укрепить иммунитет.

Силы иммунитета наполовину  зависят от образа жизни, который ведет человек.

Перечень факторов, негативно воздействующих на иммунитет:

1) длительный стресс;

2) вредные привычки (курение, чрезмерное потребление алкоголя)

3) нерациональное питание (голодание, переедание);

4) дефицит витаминов и микроэлементов;

5) физические перегрузки;

6) перенесённые травмы, ожоги, операции;

7) загрязнение окружающей среды;

8) бесконтрольное употребление лекарств.

 

Признаки снижения иммунитета:

1) частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры;

2) синдром хронической усталости; 

3)нарушения сна, сонливость или бессонница;

4) болевые ощущения в суставах и мышцах, частые головные боли;

5) появление высыпаний на коже.

Эксперты Роспотребнадзора в рамках «Всемирного дня иммунитета» дали необходимые для поддержания иммунитета рекомендации. Среди них: правильно питаться, закаляться.

пояснили эксперты Роспотребнадзора, иммунитет заложен в человеке с рождения. Состояние иммунной системы зависит от наследственности. А  здоровый образ жизни и правильное питание и  могут укрепить иммунитет.Силы иммунитета наполовину  зависят от образа жизни, который ведет человек.Специалисты-медики составили перечень факторов, негативно воздействующих на иммунитет:
1) длительный стресс;
2) вредные привычки (курение, чрезмерное потребление алкоголя)
3) нерациональное питание (голодание, переедание);
4) дефицит витаминов и микроэлементов;
5) физические перегрузки;
6) перенесённые травмы, ожоги, операции;
7) загрязнение окружающей среды;8) бесконтрольное употребление лекарств.
Признаки снижения иммунитета:1) частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры;2) синдром хронической усталости; 3)нарушения сна, сонливость или бессонница;4) болевые ощущения в суставах и мышцах, частые головные боли;5) появление высыпаний на коже 

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