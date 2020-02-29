Диетолог развеял миф о пользе употребления воды с лимоном натощак

Испанский диетолог Айтор Санчес развеял миф о невероятной пользе употребления стакана воды с лимоном по утрам натощак. Эксперт призвал не считать данный напиток средством от всех болезней.

Специалист заметил, что большинство целебных свойств, приписываемых воде с лимоном, являются преувеличенными и даже ложными.