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Диетолог развеял миф о пользе употребления воды с лимоном натощак

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La vanguardia

Диетолог развеял миф о пользе употребления воды с лимоном натощак
вода с лимоном, pixabay.com
Испанский диетолог Айтор Санчес развеял миф о невероятной пользе употребления стакана воды с лимоном по утрам натощак. Эксперт призвал не считать данный напиток средством от всех болезней.
 
Специалист заметил, что большинство целебных свойств, приписываемых воде с лимоном, являются преувеличенными и даже ложными.
 
Айтор Санчес уточнил, что процесс детоксикации организма напрямую зависит от работы почек и печени, а не от употребления тех или иных продуктов. Диетолог также подчеркнул, что простая вода с лимоном не способна повысить иммунитет или предотвратить развитие онкологии. Более того, этот напиток может привести к эрозии зубной эмали.
ЕТ

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