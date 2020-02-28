70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани

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28 февраля 2020, 01:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По сообщению медиков, на особом контроле находятся те жители, которые имели контакт с гражданами из Китая и те, кто только недавно приехал из этой страны.

На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.

В связи с угрозой коронавируса в Краснодарском крае предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Работа координируется Роспотребнадзором и Минздравом региона.