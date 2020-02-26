Минздраву не хватает 200 млн рублей на лечение детей со спинальной мышечной атрофией

//Здоровье 13+

26 февраля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин в своём блоге на сайте «Эхо Москвы» указал на проблему отсутствия денег на лечение детей с редким заболеванием - спинальной мышечной атрофией. Несколько дней назад стало известно, что в России нет на это средств. В Минздраве говорят, что не хватает 200 миллионов рублей. Но если детям не предоставить дорогие лекарства, они просто умрут.



Депутат отметил, что через некоторое время после этой страшной новости в сети появилась информация о выделении фонду Никиты Михалкова 3 миллиардов рублей на развитие культуры. Получается, что один человек, приближённый к власти, дороже 900 детей, страдающих редким заболеванием и нуждающихся в оперативном лечении?



Сознание здорового человека отказывается воспринимать такую информацию.

Не может культура быть дороже здоровья детей. Ведь Россия имеет и без того развитую культуру, на неё можно выделить средства и попозже. А больные дети не могут ждать.



Как считает Валерий Рашкин, прискорбно то, что на культуру выделены народные деньги. Если бы население страны могло участвовать в перераспределении финансовых средств, больные дети не остались бы в опасном положении.



