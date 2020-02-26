Все новости >>

//Здоровье 13+

Минздраву не хватает 200 млн рублей на лечение детей со спинальной мышечной атрофией

, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Минздраву не хватает 200 млн рублей на лечение детей со спинальной мышечной атрофией

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин в своём блоге на сайте «Эхо Москвы» указал на проблему отсутствия денег на лечение детей с редким заболеванием - спинальной мышечной атрофией. Несколько дней назад стало известно, что в России нет на это средств. В Минздраве говорят, что не хватает 200 миллионов рублей. Но если детям не предоставить дорогие лекарства, они просто умрут.

Депутат отметил, что через некоторое время после этой страшной новости  в сети появилась информация о выделении фонду Никиты Михалкова 3 миллиардов рублей на развитие культуры. Получается, что один человек, приближённый к власти, дороже 900 детей, страдающих редким заболеванием и нуждающихся в оперативном лечении?

Сознание здорового человека отказывается воспринимать такую информацию.
Не может культура быть дороже здоровья детей. Ведь Россия имеет и без того развитую культуру, на неё можно выделить средства и попозже. А больные дети не могут ждать.

Как считает Валерий Рашкин, прискорбно то, что на культуру выделены народные деньги. Если бы население страны могло участвовать в перераспределении финансовых средств, больные дети не остались бы в опасном положении.

ПВ

//картина дня

Политика

Осмеянный украинский министр попытался свалить свой прокол на ООН

Осмеянный украинский министр попытался свалить свой прокол на ООН

История с подсчетом населения при помощи спутника на территории Крыма, а также мятежных республик Донбасса закончилась тем, что сформулировавшему ее министру пришлось оправдываться. Чиновника высмеяли за «гениальную идею». Тот тут же свалил всю вину на ООН.

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую точку зрения высказал Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакторы телеканала РБК, рассказывая телезрителям о нерентабельности производства сахара, очень неожиданно, но довольно точно определили роль телевидения в жизни страны…

//новости ан

//новости ан

Сегодня стало известно, что из восьми россиян - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся в карантине с подозрением на коронавирус, у трех обнаружены…

В Киеве у офиса президента Украины мужчина поджег себя. Так он пытался достучаться до властей и обратить внимание на коррупцию в стране, а также «кражу» у него участка…