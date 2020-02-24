Врачи рассказали о вреде гречневой каши

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24 февраля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tdnu.ru

Фото: pixabay.com

Считающаяся одной из самых полезных и диетических, на деле гречневая каша может оказаться вреднее, чем о ней привыкли думать. Врачи рассказали, к каким проблемам может привести злоупотребление гречкой.

Гречневая каша содержит железо и фосфор, которые мешают усвоению кальция. медики отмечают, что при частом употреблении гречка может способствовать развитию остеопороза. Особенно это затрагивает женщин от 40 лет и старше. Также кашу не рекомендуют людям, имеющим проблемы с пищеварением, поскольку она зачастую приводит к желудочным спазмам и вздутиям. Воздержаться от частого употребления гречки стоит и тем, кто страдает от от запоров, гипертонии, диабета, почечной недостаточности, язвы желудка, а также беременным. Отмечается, что максимальная частота употребления гречки - 3-4 раза в неделю.