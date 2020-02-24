Назван продукт, защищающий кишечник от серезных заболеваний

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24 февраля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Диетологи рассказали, какой продукт поможет уберечь кишечник от множества опасных заболеваний, а также сбросить вес и привести в порядок холестерин и давление.

Специалисты рассказали, что каша из овсяных отрубей помогает успокоить раздраженный кишечник и уменьшить вероятность развития опухолей, передаёт Мир24. Также овес нормализует уровень сахара в крови, давление и холестерин, а при частом употреблении помогает в борьбе с лишними килограммами.

При этом отмечается, что максимально полезными являются не хлопья, а а цельнозерновой продукт, прошедший минимальную переработку.