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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Диетолог объяснила пользу семечек

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Диетолог объяснила пользу семечек
Фото: pixabay.com

Диетолог Тамара Прунцева посоветовала включить в рацион семена подсолнечника. При этом врач отметила, что употреблять их нужно в разумных количествах. Также специалист объяснила, у кого могут возникнуть проблемы с этим продуктом.

«В них содержится колоссальное количество витамина E. Он нужен нам для красоты. Он улучшает кожу, волосы и ногти. Также семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в семенах содержится медь, а она полезна для костей», - рассказала Прунцева.

Диетолог подчеркнула, что семечки очень калорийные, а потому их нужно употреблять с осторожностью людям с лишним весом, а также тем, кто следит за фигурой. Также их нельзя есть больным панкреатитом, а также болезнью Вильсона - Коновалова, передаёт Радио Sputnik.

АБ

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